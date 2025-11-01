إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
تغلّب فريق التعاون على ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وجاءت أهداف اللقاء خلال الشوط الثاني، فافتتح اللاعب وليد الأحمد التسجيل للتعاون عند الدقيقة الـ(57)، قبل أن يعزّز أنجيلو فولغيني النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ(66).
وبهذا الفوز رفع فريق التعاون رصيده إلى (18) نقطة في المركز الثاني، فيما بقي القادسية على رصيده السابق (14) نقطة في المركز الرابع.