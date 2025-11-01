Icon

التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق التعاون على ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

التعاون يتغلب على القادسية

وجاءت أهداف اللقاء خلال الشوط الثاني، فافتتح اللاعب وليد الأحمد التسجيل للتعاون عند الدقيقة الـ(57)، قبل أن يعزّز أنجيلو فولغيني النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ(66).

وبهذا الفوز رفع فريق التعاون رصيده إلى (18) نقطة في المركز الثاني، فيما بقي القادسية على رصيده السابق (14) نقطة في المركز الرابع.

