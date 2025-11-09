التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

نشرت وزارة التعليم، ممثلة في قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 12من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

جداول دروس الحصص

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لجميع مراحل التعليم عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”.

وأوضحت وزارة التعليم، أن بث الدروس يبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.