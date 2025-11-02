Icon

التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ 11

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ 11
المواطن - فريق التحرير

نشرت وزارة التعليم ممثلة في سلسلة قنوات “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 11من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”، ويمكن كذلك للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.

