 لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية

التنمية الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع “نورثرن ترست” بقيمة 12 مليار ريال

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
التنمية الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع “نورثرن ترست” بقيمة 12 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

أبرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع شركة “نورثرن ترست” العالمية بقيمة تصل الى 12 مليار ريال سعودي، في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، بهدف تطوير استراتيجيات الاستثمار المحلية والعالمية والالتزام المستقبلي بخدمات إدارة الاستثمارات من قبل نورثرن ترست، إلى جانب إدارة استثمارات عالمية في الأسهم غير النشطة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مستهدفات التنمية الوطنية في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية.
وأوضح الصندوق أن المذكرة تتضمن تعيين شركة “نورثرن ترست” كأمين حفظ لأصول الصندوق لتقديم خدمات إدارة عملية تحويل الأصول وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية، إضافةً إلى تعيينها مديرًا لاستثمار محفظة أسهم عالمية تُدار نيابةً عن الصندوق، بهدف تعظيم الكفاءة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة تدعم مستهدفات الصندوق طويلة المدى.


كما تنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد خطة تنفيذية وآليات متابعة لتفعيل بنود الاتفاقية، إلى جانب دراسة فرص تطوير منتجات استثمارية مبتكرة تسهم في تنويع المحافظ وتعزيز كفاءة إدارة أصول الصناديق والبنوك التنموية التي يشرف عليها الصندوق.
ويأتي توقيع هذه المذكرة امتدادًا لجهود صندوق التنمية الوطني في رفع كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية وتمكين منظومة التنمية من تحقيق أثر اقتصادي مستدام، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية تسهم في نقل الخبرات وتعزيز تنافسية السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعد شركة “نورثرن ترست”، التي يقع مقرها في شيكاغو، من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية وإدارة الصناديق والخدمات المالية، ولها خبرة واسعة في تقديم خدمات الحوكمة المالية وإدارة الاستثمارات لعدد من المؤسسات الكبرى حول العالم.

