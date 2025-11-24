Icon

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٣ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3102) دولار أمريكي، بارتفاع (0.03%)، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1369) يورو بنسبة (0.07%).

