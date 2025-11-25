Icon

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3188) دولار أمريكي، بارتفاع (0.62) في المئة، فيما صعد مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1401) يورو بنسبة (0.24) في المئة.

