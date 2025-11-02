Icon

لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الجوازات تصدر 24,365 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
الجوازات تصدر 24,365 قرارًا إداريًا بحق مخالفين
المواطن - فريق التحرير

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (24,365)، قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الآخر 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين، من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

