الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025

أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025، الذي أقيم خلال الفترة (25 – 29 نوفمبر 2025)، وذلك عبر منصاتها في مطار الثمامة المخصص للفعالية.

ويأتي ذلك، ضمن جهود المديرية العامة للجوازات في تحسين تجربة الزوّار ودعم الفعاليات المقامة داخل المملكة.