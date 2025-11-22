Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
معارك ضارية في بابنوسة

الجيش السوداني يكثف هجماته شمال كردفان

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الجيش السوداني يكثف هجماته شمال كردفان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في كردفان، شهد محور أب قعود وأم صميمة على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وسط البلاد، منذ ليلة أمس الجمعة تصاعداً في النشاط العسكري.

وشن الجيش السوداني والقوات المساندة له هجمات مكثفة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة في هذا المحور النشط بهدف استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية غرب الأبيض والتقدم باتجاه ولاية غرب كردفان وإقليم دارفور.

قد يهمّك أيضاً
الجيش السوداني يسيطر على “جبل أبو سنون” قرب مدينة الأبيض

الجيش السوداني يسيطر على “جبل أبو سنون” قرب مدينة الأبيض

الجيش السوداني يدخل سوق ليبيا غرب أم درمان

الجيش السوداني يدخل سوق ليبيا غرب أم درمان

بالتزامن، شهدت مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان والتي تستقر فيها الفرقة 22 مشاة، اشتباكات شبه يومية بالمدفعية الثقيلة بالتزامن مع تحشيد عسكري متزايد لقوات الدعم السريع التي وضعت هدفها المعلن السيطرة على آخر قلاع الجيش في الولاية.

هجمات بطائرات مسيرة

في المقابل يواصل الجيش استهداف هذه الحشود بضربات جوية مكثفة باستخدام الطائرات المسيّرة لمنع تقدمها.

كما يسعى الجيش عبر محور كازقيل جنوب الأبيض إلى الضغط براً والتوغل بشكل أوسع داخل الإقليم في محاولة لتعزيز تقدمه في مناطق غرب كردفان.

أما على الصعيد الإنساني، فقد وثقت شبكة أطباء السودان وفاة 23 طفلاً خلال شهر واحد في مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص الإمدادات الأساسية، وذلك على خلفية حصار مفروض من قبل الدعم السريع والقوات الموالية لها على المدينتين.

إذ بدأ حصار كادوقلي منذ يونيو 2023 وتبعته الدلنج مطلع عام 2024، حيث منع دخول الغذاء والدواء، ما هدد آلاف المدنيين بكارثة إنسانية أوسع ما لم يتم فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجيش السوداني يسيطر على “جبل أبو سنون” قرب مدينة الأبيض
العالم

الجيش السوداني يسيطر على “جبل أبو سنون”...

العالم