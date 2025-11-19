Icon

احتفاءً باليوم العالمي للطفل

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تُطلق مبادرة “الطبيب الصغير”

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تُطلق مبادرة “الطبيب الصغير”
المواطن- واس

أطلقت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مبادرة “الطبيب الصغير” ضمن حزمة فعاليات تستهدف الأطفال لتعزيز الوعي الصحي، وإلهام الجيل الناشئ بالمسارات الصحية والمهن الطبية المستقبلية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بمشاركة أطباء وممارسين صحيين من مختلف التخصصات.
وتشمل المبادرة فعاليات ميدانية في مدارس الملك فيصل بالرياض، تتضمن أركانًا تعليمية وتفاعلية تعرّف الأطفال على أساسيات الصحة والنظافة العامة، والتعرف على أدوات الطبيب، وتعلّم خطوات غسل اليدين بطريقة صحيحة، وتجارب تنمّي لديهم حس المسؤولية والاهتمام بصحتهم، وتُسهم في بناء صورة إيجابية مُلهمة عن مهن المستقبل في القطاع الصحي.
ويأتي إطلاق مبادرة “الطبيب الصغير” ضمن جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال، وترسيخ مفهوم الوقاية لديهم، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 لمجتمع صحي وحيوي.
من جهة أخرى، نفذت الخدمات الطبية زيارات للأطفال المنوّمين في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام، للاطمئنان عليهم ومشاركتهم الاحتفاء باليوم العالمي للطفل.

