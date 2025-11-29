الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص

أعلنت العديد من شركات الطيران في السعودية، تنفيذ مراجعات فنية وبرمجية على عدد من طائراتها من طراز A320، وذلك استنادًا إلى توجيهات أصدرتها شركة “إيرباص” لمشغّلي هذا الطراز حول العالم، بما قد يترتب عليه تعديلات في جداول بعض الرحلات.

بداية أوضحت شركة الخطوط السعودية أنها تتابع التحديثات الواردة من الشركة المصنّعة وتُقيّم تأثيرها المحتمل على جدول الرحلات، مشيرةً إلى أنه في حال تطلّب الأمر إجراء تعديلات فسيتم التواصل مباشرة مع الضيوف المـتأثرين وتحديث بيانات تواصلهم لضمان وصول الإشعارات الأولى بأول. وأضافت أن سلامة الضيوف وملاحيها تظل في مقدمة أولوياتها.

كما أوضحت شركة طيران ناس، أنها بدأت تنفيذ إعادة معايرة برمجية وفنية لجزء من أسطولها من طائرات A320، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة وقت التجهيز وتأخير محدود في بعض الرحلات. وذكرت أنها ستخطر الضيوف المتأثرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مع إمكانية متابعة حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني. وقدمت اعتذارها مؤكدةً أن الإجراءات تأتي «ضمن أعلى معايير السلامة”.

شركة طيران أديل، أكدت بدورها بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضبط المعايير البرمجية والفنية، متوقعة عودة جدول التشغيل إلى وضعه الطبيعي بحلول يوم الأحد 30 نوفمبر 2025. وأشارت إلى احتمال حدوث تأخير أو تغيير في بعض الرحلات، مؤكدة التواصل المباشر مع المسافرين وتقديم خيارات مرنة لإعادة الحجز على مدار الساعة.

كما دعت شركات الطيران، في السعودية، جميع المسافرين إلى متابعة التحديثات عبر مواقعها الرسمية وقنوات خدمة العملاء، مؤكدةً أن الخطوات الجارية تأتي التزامًا بالمعايير العالمية للسلامة الجوية.