الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الخليج على مضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي.

وافتتح لاعب الخليج فورتونيس التسجيل عند الدقيقة (8)، قبل أن يعادل الحزم النتيجة عن طريق لاعبه مارتينز عند الدقيقة (38) لتصبح النتيجة (1 – 1).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف لاعب الخليج ماسوراس الهدف الثاني عند الدقيقة (45+1)، فيما سجل اللاعب فيرنانديز الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة (59)، واختتم ماسوراس أهداف الخليج بإحرازه الهدف الرابع عند الدقيقة (75).

وبهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى (14) نقطة ليصعد إلى المركز الرابع مؤقتًا، فيما بقي الحزم على رصيده السابق بـ(6) نقاط في المركز الرابع عشر.

