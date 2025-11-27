Icon

منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا Icon الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع Icon الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي

ضمن مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية بجامعة "كاوست"

الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

احتفت وزارة الداخلية بتخريج 66 موظفًا في ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، -إحدى مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية- ضمن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بالوزارة لتنمية قدرات الموارد البشرية أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي

ويهدف برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي إلى تطوير القدرات المهنية والتقنية لمنسوبي وزارة الداخلية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة والخدمات، وتوطين المعرفة التقنية، ودعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات الأمنية، وتقديمها للمواطنين والمقيمين والزوار بجودة عالية.

ويأتي برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في مجال تنمية القدرات البشرية في التقنيات الناشئة، إذ تعد الجامعة من أفضل الجامعات في تخصص الذكاء الاصطناعي وتحظى بشراكات مع جامعات عالمية متميزة، مثل جامعة أكسفورد وكامبريج.

