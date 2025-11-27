منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
احتفت وزارة الداخلية بتخريج 66 موظفًا في ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، -إحدى مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية- ضمن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بالوزارة لتنمية قدرات الموارد البشرية أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي إلى تطوير القدرات المهنية والتقنية لمنسوبي وزارة الداخلية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة والخدمات، وتوطين المعرفة التقنية، ودعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات الأمنية، وتقديمها للمواطنين والمقيمين والزوار بجودة عالية.
ويأتي برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في مجال تنمية القدرات البشرية في التقنيات الناشئة، إذ تعد الجامعة من أفضل الجامعات في تخصص الذكاء الاصطناعي وتحظى بشراكات مع جامعات عالمية متميزة، مثل جامعة أكسفورد وكامبريج.
إحدى مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية .. تخريج (66) موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة (كاوست). pic.twitter.com/2CF7gbNKSm
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) November 27, 2025