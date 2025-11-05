Icon

خلال ملتقى الحكومة الرقمية بمدينة الرياض تحت شعار "مستقبلنا الآن"

الداخلية تحصد جائزة الحكومة الرقمية عن فئتي أفضل خدمة رقمية “لوحات المركبات” و”قائد رقمي”

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
الداخلية تحصد جائزة الحكومة الرقمية عن فئتي أفضل خدمة رقمية “لوحات المركبات” و”قائد رقمي”
المواطن - واس

حصلت وزارة الداخلية، على جائزة الحكومة الرقمية 2025 لأفضل خدمة رقمية عن خدمة “لوحات المركبات”، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية بمدينة الرياض تحت شعار “مستقبلنا الآن”.

وحصل الوكيل المساعد للتقنية والتحول الرقمي بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المهندس تركي بن عبدالله العييد، على جائزة أفضل قائد رقمي.

وتأتي الجائزة امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في تحقيق التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في وصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

