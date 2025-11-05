الداخلية تحصد جائزة الحكومة الرقمية عن فئتي أفضل خدمة رقمية “لوحات المركبات” و”قائد رقمي”

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
حصلت وزارة الداخلية، على جائزة الحكومة الرقمية 2025 لأفضل خدمة رقمية عن خدمة “لوحات المركبات”، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية بمدينة الرياض تحت شعار “مستقبلنا الآن”.
وحصل الوكيل المساعد للتقنية والتحول الرقمي بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المهندس تركي بن عبدالله العييد، على جائزة أفضل قائد رقمي.
وتأتي الجائزة امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في تحقيق التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في وصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.