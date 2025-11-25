إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا” فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي نجاح زراعة الكركم في تبوك التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنّبًا لحوادث حرائق التماس الكهربائي.
وأوضحت أن أبرز (3) أسباب لوقوع هذه الحوادث، هي: التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.