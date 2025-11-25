Icon

إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا” Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني Icon برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية Icon الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا Icon رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند Icon تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية Icon بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين Icon الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي Icon نجاح زراعة الكركم في تبوك Icon التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٩ مساءً
الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنّبًا لحوادث حرائق التماس الكهربائي.

وأوضحت أن أبرز (3) أسباب لوقوع هذه الحوادث، هي: التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

قد يهمّك أيضاً
حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

الدفاع المدني: احذروا خطر حوادث الوميض اللحظي

الدفاع المدني: احذروا خطر حوادث الوميض اللحظي

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام
السعودية اليوم

حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

السعودية اليوم