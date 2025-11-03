الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة والبث الخلوي.. رسائل تحذيرية عبر أجهزة الجوال

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني، ظهر اليوم الاثنين، تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة.

إطلاق صافرات الإنذار الثابتة

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس: “بدءًا من الساعة الـ (1) ظهرًا .. الدفاع المدني ينفذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة، وصافرات الإنذار الثابتة في مدن ومحافظات محددة بمناطق (مكة المكرمة، الرياض، تبوك)”.

وتفصيلاً، بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، تجربة بث الرسائل التحذيرية عبر أجهزة الجوال في عددٍ من المناطق، ضمن أعمال المنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وأوضحت المديرية أن هذه التجارب تهدف إلى التأكد من جاهزية أنظمة الإنذار المبكر وكفاءتها التشغيلية، في إطار تطوير منظومة الإنذار الوطني وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

بدءًا من الساعة الـ (1) ظهرًا .. #الدفاع_المدني ينفذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة، وصافرات الإنذار الثابتة في مدن ومحافظات محددة بمناطق (مكة المكرمة، الرياض، تبوك). pic.twitter.com/5PHVYSRwBl — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 3, 2025

كما أكدت أن إطلاق نغمة الإنذار الوطني عبر خدمة البث الخلوي يُعد خطوة مهمة لرفع مستوى الجاهزية والوعي المجتمعي، من خلال إيصال التحذيرات والرسائل التنبيهية إلى المواطنين والمقيمين في الوقت المناسب.

وشددت المديرية على أن هذه التجارب لا ترتبط بأي حالة طارئة ولا تدعو إلى القلق، مشيرة إلى أنها إجراء يهدف إلى ضمان فاعلية النظام في حال الحاجة لاستخدامه مستقبلاً.

وأوضح “الدفاع المدني” أن التجربة تشمل مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخُرج والدلم، إضافة إلى منطقة تبوك، ومحافظتي جدة وثُوَل في منطقة مكة المكرمة.