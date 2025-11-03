الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة والبث الخلوي.. رسائل تحذيرية عبر أجهزة الجوال

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
نفذت المديرية العامة للدفاع المدني، ظهر اليوم الاثنين، تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة.
وقال الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس: “بدءًا من الساعة الـ (1) ظهرًا .. الدفاع المدني ينفذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة كافة، وصافرات الإنذار الثابتة في مدن ومحافظات محددة بمناطق (مكة المكرمة، الرياض، تبوك)”.
📹| مدلولات صافرات الإنذار في حالات الطوارئ.#الدفاع_المدني#الوقاية_أمان pic.twitter.com/RLKLbzxKPQ
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 3, 2025
وتفصيلاً، بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، تجربة بث الرسائل التحذيرية عبر أجهزة الجوال في عددٍ من المناطق، ضمن أعمال المنصة الوطنية للإنذار المبكر.
وأوضحت المديرية أن هذه التجارب تهدف إلى التأكد من جاهزية أنظمة الإنذار المبكر وكفاءتها التشغيلية، في إطار تطوير منظومة الإنذار الوطني وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 3, 2025
كما أكدت أن إطلاق نغمة الإنذار الوطني عبر خدمة البث الخلوي يُعد خطوة مهمة لرفع مستوى الجاهزية والوعي المجتمعي، من خلال إيصال التحذيرات والرسائل التنبيهية إلى المواطنين والمقيمين في الوقت المناسب.
وشددت المديرية على أن هذه التجارب لا ترتبط بأي حالة طارئة ولا تدعو إلى القلق، مشيرة إلى أنها إجراء يهدف إلى ضمان فاعلية النظام في حال الحاجة لاستخدامه مستقبلاً.
وأوضح “الدفاع المدني” أن التجربة تشمل مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخُرج والدلم، إضافة إلى منطقة تبوك، ومحافظتي جدة وثُوَل في منطقة مكة المكرمة.
غدًا الاثنين.. #الدفاع_المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في مناطق الرياض وتبوك ومكة المكرمة بالتزامن مع المنصة الوطنية للإنذار المبكر في جميع مناطق المملكة. pic.twitter.com/EdqLYBGN2d
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 2, 2025