الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة

فاز مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثلاثية مانشستر سيتي إيرلنج هالاند، ونيكو غونزاليس، وجيرمي دوكو في الدقائق 29 و 45+3 و63.
وحقق مانشستر سيتي فوزه السابع في البطولة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، فيما توقف رصيد ليفربول الذي مني بخسارته الخامسة هذا الموسم عند 18 نقطة في المركز السادس.