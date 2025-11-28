ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
يتجه الدولار اليوم نحو تكبّد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو الماضي، مع تزايد توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.1% في أحدث التداولات ليصل إلى 99.624 نقطة، محققًا بعض التعافي بعد خمسة أيام متتالية من التراجع، في ما يعدّ أسوأ خسارة أسبوعية له منذ 21 يوليو الماضي.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 0.8 نقطة أساس في التعاملات الأخيرة لتسجل 4.0037% بعد تراجع استمر خمسة أيام.
وتواصل الأسواق العالمية مراقبة تطورات السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، وسط توقعات بأن يخضع مسار الدولار لتحركات الاحتياطي الاتحادي خلال الفترة المقبلة.