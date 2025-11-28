الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو

يتجه الدولار اليوم نحو تكبّد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو الماضي، مع تزايد توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.1% في أحدث التداولات ليصل إلى 99.624 نقطة، محققًا بعض التعافي بعد خمسة أيام متتالية من التراجع، في ما يعدّ أسوأ خسارة أسبوعية له منذ 21 يوليو الماضي.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 0.8 نقطة أساس في التعاملات الأخيرة لتسجل 4.0037% بعد تراجع استمر خمسة أيام.

وتواصل الأسواق العالمية مراقبة تطورات السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، وسط توقعات بأن يخضع مسار الدولار لتحركات الاحتياطي الاتحادي خلال الفترة المقبلة.