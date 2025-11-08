Icon

حصاد اليوم

الدولار يتراجع مع استمرار الإغلاق الحكومي وتوقعات تثبيت الفائدة

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
الدولار يتراجع مع استمرار الإغلاق الحكومي وتوقعات تثبيت الفائدة
المواطن - فريق التحرير

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع منخفضًا أمام العملات الرئيسة، متأثرًا بتزايد المخاوف بشأن الإغلاق الحكومي في واشنطن، وتوقعات تثبيت أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر الدولار (0.12%) إلى 99.56، منهيًا أسبوعين من المكاسب، فيما ارتفع اليورو (0.15%) إلى 1.1556 دولار بدعم من توقعات تثبيت الفائدة الأوروبية.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار (0.2) نقطة أساس إلى 4.09%، بينما أدى تأجيل صدور تقرير الوظائف بسبب الإغلاق إلى زيادة الضبابية في الأسواق.

وقال محللون إن نقص البيانات الرسمية يدفع المستثمرين للاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص التي أظهرت تباطؤًا في التوظيف، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع في الولايات المتحدة.

