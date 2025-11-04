Icon

مع تراجع توقعات خفض الفائدة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
المواطن - واس

استقر الدولار اليوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص التوقعات على خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني إلى (154.38) مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مقتربًا من أدنى مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من تدخل الحكومة.

وانخفض اليورو إلى (1.1498) دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات (1.312) دولار، بانخفاض (0.13%)، فيما لم يشهد الدولار الأسترالي تغيرًا يذكر مسجلًا (0.6535) دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى (0.1%) إلى (99.99)، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

