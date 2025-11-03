Icon

الدولار يقترب من أعلى مستوى له في 3 أشهر

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل سلة من العملات إلى (99.82)، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أغسطس.

في المقابل، انخفض الين مؤخرًا (0.1%) ليصل إلى (154.15) ينًا للدولار، حيث واجه صعوبة في تحقيق تقدم مقابل العملات الأخرى.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وبلغ أحدث تداول له (1.1527) دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني (0.26%) ليصل إلى (1.3136) دولار.

