الدولار يقترب من أعلى مستوى له في 3 أشهر

ارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل سلة من العملات إلى (99.82)، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أغسطس.

في المقابل، انخفض الين مؤخرًا (0.1%) ليصل إلى (154.15) ينًا للدولار، حيث واجه صعوبة في تحقيق تقدم مقابل العملات الأخرى.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وبلغ أحدث تداول له (1.1527) دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني (0.26%) ليصل إلى (1.3136) دولار.