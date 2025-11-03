الدولار يقترب من أعلى مستوى له في 3 أشهر

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
ارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل سلة من العملات إلى (99.82)، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أغسطس.
في المقابل، انخفض الين مؤخرًا (0.1%) ليصل إلى (154.15) ينًا للدولار، حيث واجه صعوبة في تحقيق تقدم مقابل العملات الأخرى.
وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وبلغ أحدث تداول له (1.1527) دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني (0.26%) ليصل إلى (1.3136) دولار.