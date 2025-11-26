الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ديسمبر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.2%) مسجلًا (4136.59) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو (0.1%) إلى (4134) دولارًا.
وتتوقع الأسواق حاليًا بنسبة (84%) خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة (50%) فقط الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات سي.إم.ئي.
ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.