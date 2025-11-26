Icon

الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.2%) مسجلًا (4136.59) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو (0.1%) إلى (4134) دولارًا.

وتتوقع الأسواق حاليًا بنسبة (84%) خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة (50%) فقط الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات سي.إم.ئي.

ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

