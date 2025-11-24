الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار

غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) إلى (4051.48) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.7%) إلى (4049.50) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3%) إلى (49.86) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (1.1%) إلى (1527.25) دولارًا، وارتفع البلاديوم (0.7%) إلى (1384.18) دولارًا للأوقية.