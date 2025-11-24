الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) إلى (4051.48) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.7%) إلى (4049.50) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3%) إلى (49.86) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (1.1%) إلى (1527.25) دولارًا، وارتفع البلاديوم (0.7%) إلى (1384.18) دولارًا للأوقية.