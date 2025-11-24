Icon

غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض Icon ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية Icon تراجع أسعار النفط  Icon واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو Icon علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين Icon انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض Icon نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا Icon سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة Icon زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ صباحاً
الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) إلى (4051.48) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.7%) إلى (4049.50) دولارًا للأوقية.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة

الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة

الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3%) إلى (49.86) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (1.1%) إلى (1527.25) دولارًا، وارتفع البلاديوم (0.7%) إلى (1384.18) دولارًا للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة
السوق

الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع...

السوق