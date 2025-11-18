الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
واصل الذهب انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، متأثرًا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4039.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4038.60 دولارًا للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% 50 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1538.74 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1386.01 دولارًا.