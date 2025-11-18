Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة
المواطن - واس

واصل الذهب انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، متأثرًا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4039.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4038.60 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% 50 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1538.74 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1386.01 دولارًا.

