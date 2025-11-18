الذهب يواصل انخفاضه مع ارتفاع الدولار وتراجع خفض أسعار الفائدة

واصل الذهب انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، متأثرًا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4039.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4038.60 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% 50 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1538.74 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1386.01 دولارًا.