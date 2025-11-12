الرنين المغناطيسي يكشف أمراض القلب الخفية

أظهرت دراسة طبية حديثة أن بروتوكول اختبار جديد باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يكشف عن مشكلات في القلب لا تظهر في الفحوص المعتادة، لدى المرضى الذين يعانون من آلام صدرية رغم أن الشرايين التاجية لديهم تبدو طبيعية.

وأوضح الدكتور كولين بيري، قائد الدراسة من جامعة جلاسجو، أن بعض المرضى قد يصابون بـ الذبحة الصدرية حتى في حال بدت الشرايين التاجية مفتوحة في صور الأشعة التقليدية، مشيرًا إلى أن فحص الرنين المغناطيسي أثناء المجهود البدني يساعد في رصد اضطرابات تدفق الدم في الأوعية الدموية الصغيرة، وهي مشكلات لا تُكتشف غالبًا بالوسائل التقليدية.

وقال بيري في بيان: “عندما تكون نتيجة تصوير الأوعية الدموية سلبية، ينبغي على الأطباء التفكير في إجراء فحص الرنين المغناطيسي أثناء التمارين لمراقبة تدفق الدم، خصوصًا لدى النساء، وهن أكثر عرضة للإصابة بذبحة الأوعية الصغيرة.”

وشملت الدراسة 250 مريضًا بالغًا يعانون من آلام في الصدر دون أن تظهر الفحوص المعتادة وجود انسداد في الشرايين التاجية، وخضع المشاركون لاختبارات تصوير القلب بالرنين المغناطيسي أثناء المجهود، وفقًا لما أعلنه فريق بيري خلال الاجتماع العلمي لجمعية القلب الأمريكية الذي عُقد مؤخرًا في نيو أورليانز.

وأظهرت النتائج أن نحو نصف المرضى الذين خضعوا لاختبارات الرنين المغناطيسي تم تشخيصهم بالإصابة بالذبحة الصدرية، مقارنةً بأقل من واحد في المئة من الذين اعتمدت فحوصهم على التصوير التقليدي للأوعية الدموية، كما تبين أن أكثر من نصف الحالات المكتشفة كانت من النساء.

وأكّد بيري أن نتائج الدراسة تفتح آفاقًا جديدة لتشخيص أمراض القلب، قائلًا: “ينبغي أن تتطور الممارسات السريرية لتشمل فحص الرنين المغناطيسي أثناء المجهود للكشف عن الذبحة الصدرية، ولا سيما لدى النساء اللواتي يعانين من آلام في الصدر رغم سلامة الشرايين الرئيسة.”