“الزكاة”: الأدوية سلعة مقيدة تتطلب وصفة طبية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوبط دخول الأدوية بالمنافذ الجمركية إلى المملكة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الأدوية من السلع المقيدة التي تتطلب وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.
وحثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على التواصل مع جمارك الدولة المستقبلة للتحقق من شروط الإستيراد الخاصة بها.
