السافانا ترسم لوحات طبيعية آسرة في مراعي لينة التاريخية

في مشهد بيئي استثنائي يعكس ثراء الطبيعة في شمال المملكة وتنوّعها، تتوشّح سهول ومراعي قرية لينة التاريخية -الواقعة جنوب محافظة رفحاء ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية- بطبقات واسعة من الحشائش والأعشاب الموسمية والشجيرات، التي تتدرّج ألوانها بين الأصفر والبني، في لوحة طبيعية تحاكي بيئة “السافانا” المميزة.

وتشهد لينة هذا الموسم تنوعًا نباتيًا غنيًا، حيث تنتشر الأعشاب العطرية والنباتات المحلية، تتخللها أشجار متعددة الأصناف تُشكّل موائل طبيعية مفتوحة تُعد من أبرز النظم البيئية الداعمة للتنوع الحيوي، نظرًا لدورها المحوري في حفظ التوازن البيئي وتخزين الكربون.

وتضفي المنطقة خلال ساعات الغروب مشاهد بصرية آسرة، مع امتزاج ظلال النباتات بألوان السماء، ما يجعلها وجهة جذابة لعشّاق الطبيعة والتصوير، فيما تشكّل السهول مسرحًا للحياة البرية وموطنًا لعدد من الأنواع النباتية والحيوانية، وتبرز فيها هذه الأيام قطعان الإبل والماشية في منطقة المعيزيلة ضمن تنظيم يراعي الضوابط البيئية.

وتتزامن هذه المشاهد الطبيعية مع تنفيذ هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية للنسخة الثانية من برنامج الرعي الموسمي، الذي أطلقته وفق معايير بيئية دقيقة لضمان التوازن بين حماية الغطاء النباتي وتلبية احتياجات المجتمع المحلي. ويستمر البرنامج حتى 31 يناير المقبل، مع تطبيق منظومة رقابية وتنظيمية تُسهم في استدامة المراعي والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وتبرز مراعي لينة، بتاريخها العريق وبيئتها المتنوعة، بصفتها إحدى أجمل الوجهات البيئية في شمال المملكة، ومشهدًا متجددًا يجمع أصالة الطبيعة وجمال السافانا في أبهى صورها.