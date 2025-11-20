السعودية تحصد 52 جائزة في حفل تجربة العميل الدولية لعام 2025

سجلت المملكة إنجازًا عالميًا غير مسبوق بحصدها (52) جائزة في حفل جوائز تجربة العميل الدولية (ICXA) لعام 2025م، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مؤخرًا.

ويعدّ هذا الفوز الأكبر من نوعه منذ تأسيس الجائزة عام 2008م، إذ مثّلت الجوائز السعودية ما نسبته 31% من إجمالي الجوائز البالغ عددها (166) جائزة، مما يرسخ مكانة المملكة إحدى أكثر الدول تأثيرًا وتقدمًا في مجال تجربة العميل عالميًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تجربة العميل السعودية المهندس عبدالله الغامدي، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه تجربة العميل في المملكة، وما تحقق اليوم هو نتيجة رحلة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، مؤكدًا حرص الجمعية خلال السنوات الماضية على بناء بيئة مهنية تعزز كفاءة الممارسين وترفع جاهزية القطاع، من خلال نشر المعرفة وتطوير القدرات ودعم الثقافة المؤسسية المرتكزة على العميل، ومع هذا التفوق الدولي، تتأكد أهمية استدامة الجهود الوطنية لضمان استمرار تنافسية المملكة وقيادتها لهذا المجال عالميًا.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لجائزة تجربة العميل السعودية الرئيس التنفيذي لشركة تجربة العميل الإدارية عبدالعزيز الشمسان، أن المملكة تمكنت من تحقيق (19) ميدالية ذهبية، و(14) ميدالية فضية، و(19) ميدالية برونزية، مسجلةً بذلك أعلى حصيلة تحصدها دولة واحدة في تاريخ الجائزة.

وأوضح أن هذا الفوز يمثل علامة فارقة في مسيرة التطوير التي تشهدها المملكة، ويؤكد التطور النوعي في ثقافة العمل المؤسسي التي تضع المستفيد والعميل في صميم اهتماماتها”، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية الفائزة برهنت قدرة المملكة على التفوق عالميًا بفضل التزامها ببرامج الرؤية وتطبيقها أعلى المعايير الدولية.