السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة وظائف شاغرة لدى شركة نسما وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، مؤكدةً رفضها التام لجميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشقيق.
وقالت الوزارة في بيان لها: “تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية السورية، مطالبةً بتطبيق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق”.