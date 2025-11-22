Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

بصفتها عضوًا في المجلس من العام الجاري 2025م حتى العام 2027م

السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٨ مساءً
السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المواطن - واس

شاركت المملكة العربية السعودية، في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي عُقدت خلال الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2025م، وذلك بصفتها عضوًا في المجلس من العام الجاري 2025م حتى العام 2027م.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيدًا على دورها الفاعل في تطوير العمل النووي السلمي، حيث تركز المملكة من خلال عضويتها في المجلس على العديد من الجوانب مثل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة، وتمكين الدول النامية من التقنيات النووية، وتعزيز الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن المجلس يضم 35 دولة عضوًا، ويعمل على آلية تنفيذ سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرامجها، ودراسة ميزانيتها والخطط التشغيلية، واعتماد معايير الأمان والسلامة، ويمثّل المملكة في المجلس السفير الدكتور/ عبدالله بن خالد طوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا محافظ المملكة لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

