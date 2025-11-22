السعودية تشارك في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شاركت المملكة العربية السعودية، في أول اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي عُقدت خلال الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2025م، وذلك بصفتها عضوًا في المجلس من العام الجاري 2025م حتى العام 2027م.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيدًا على دورها الفاعل في تطوير العمل النووي السلمي، حيث تركز المملكة من خلال عضويتها في المجلس على العديد من الجوانب مثل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة، وتمكين الدول النامية من التقنيات النووية، وتعزيز الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن المجلس يضم 35 دولة عضوًا، ويعمل على آلية تنفيذ سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرامجها، ودراسة ميزانيتها والخطط التشغيلية، واعتماد معايير الأمان والسلامة، ويمثّل المملكة في المجلس السفير الدكتور/ عبدالله بن خالد طوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا محافظ المملكة لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.