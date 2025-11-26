Icon

أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon “إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق Icon السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة Icon “الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية Icon أمطار ورياح نشطة على الجموم حتى السابعة  Icon سلمان للإغاثة يوزع 1.100 كرتون تمر في مأرب Icon أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ Icon تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في أفريقيا

السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالرياض، بمشاركة ممثلين من شركة القهوة السعودية؛ لمناقشة فرص تعاون المملكة وإيطاليا مع المنظمة لتطوير سلاسل إمداد القهوة في أفريقيا.
واستعرض الجانب الإيطالي مبادرة “ACT – Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee Programme”، التي تنفذها UNIDO وتدعمها إيطاليا بصفتها إحدى المبادرات الرئيسة لدعم استدامة قطاع القهوة في عددٍ من الدول الأفريقية المختارة، وذلك في إطار الإستراتيجية الإيطالية الشاملة لقطاع القهوة.
وتعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع شركة القهوة السعودية بصفتها الشريك الوطني في تطوير سلسلة قيمة القهوة في المملكة، استكشاف المسارات المحتملة التي اقترحتها UNIDO وجمهورية إيطاليا؛ للإسهام في تطوير سلاسل إمداد القهوة في أفريقيا، بما في ذلك سبل تعزيز الإنتاجية، وتوسيع عمليات التصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم الإجراءات التي تُسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة.
من جانبها أكّدت شركة القهوة السعودية استعدادها للمشاركة في جهود الاستكشاف المشترك، مستندة إلى خبرتها الفنية والتشغيلية في تطوير سلاسل قيمة القهوة، بدءًا من مراحل الزراعة والمعالجة، وصولًا إلى التصنيع والتسويق، كما ستسهم الشركة في تحديد الفرص التي يمكن من خلالها الاستفادة من مكانة ميناء جازان بوصفه بوابة لوجستية مهمة لدعم تدفقات تجارة القهوة وتعزيز الربط مع الدول الأفريقية المنتجة لها.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة UNIDO بالرياض، الذي شهد انتقال رئاسة المؤتمر من جمهورية إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للمملكة في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض

السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض

بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان

بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق سعودي أمريكي بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات بالسوق السعودي
السعودية اليوم

اتفاق سعودي أمريكي بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة...

السعودية اليوم
المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية
السعودية اليوم

المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على...

السعودية اليوم
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال السافرة بقطاع غزة وخان يونس وسوريا
السعودية اليوم

السعودية تدين انتهاكات الاحتلال السافرة بقطاع غزة...

السعودية اليوم
سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة عالميًا بـ26 مليون مستخدم نشط
السوق

سناب شات: السعودية من أهم الأسواق للشركة...

السوق
السعودية تحصد 52 جائزة في حفل تجربة العميل الدولية لعام 2025
السعودية اليوم

السعودية تحصد 52 جائزة في حفل تجربة...

السعودية اليوم
السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض
السعودية اليوم

السعودية تستعرض إستراتيجيتها لتمكين المرأة خلال القمة...

السعودية اليوم
ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة السودان بعد طلب الأمير محمد بن سلمان
السعودية اليوم

ترامب: سنعمل مع السعودية فورًا لحل أزمة...

السعودية اليوم
بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في لبنان
السعودية اليوم

بالتعاون مع السعودية.. إحباط محاولة تهريب مخدرات...

السعودية اليوم