السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالرياض، بمشاركة ممثلين من شركة القهوة السعودية؛ لمناقشة فرص تعاون المملكة وإيطاليا مع المنظمة لتطوير سلاسل إمداد القهوة في أفريقيا.

واستعرض الجانب الإيطالي مبادرة “ACT – Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee Programme”، التي تنفذها UNIDO وتدعمها إيطاليا بصفتها إحدى المبادرات الرئيسة لدعم استدامة قطاع القهوة في عددٍ من الدول الأفريقية المختارة، وذلك في إطار الإستراتيجية الإيطالية الشاملة لقطاع القهوة.

وتعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع شركة القهوة السعودية بصفتها الشريك الوطني في تطوير سلسلة قيمة القهوة في المملكة، استكشاف المسارات المحتملة التي اقترحتها UNIDO وجمهورية إيطاليا؛ للإسهام في تطوير سلاسل إمداد القهوة في أفريقيا، بما في ذلك سبل تعزيز الإنتاجية، وتوسيع عمليات التصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم الإجراءات التي تُسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة.

من جانبها أكّدت شركة القهوة السعودية استعدادها للمشاركة في جهود الاستكشاف المشترك، مستندة إلى خبرتها الفنية والتشغيلية في تطوير سلاسل قيمة القهوة، بدءًا من مراحل الزراعة والمعالجة، وصولًا إلى التصنيع والتسويق، كما ستسهم الشركة في تحديد الفرص التي يمكن من خلالها الاستفادة من مكانة ميناء جازان بوصفه بوابة لوجستية مهمة لدعم تدفقات تجارة القهوة وتعزيز الربط مع الدول الأفريقية المنتجة لها.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة UNIDO بالرياض، الذي شهد انتقال رئاسة المؤتمر من جمهورية إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للمملكة في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.