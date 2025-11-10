Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٧ مساءً
السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في جهاز الإمارات للمحاسبة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الإماراتي معالي رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد بن عبيد أبوشبص.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري الـ11 للدول الأقل نموًّا “LDCMC11”

السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري الـ11 للدول الأقل نموًّا “LDCMC11”

هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة بالإمارات

هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة بالإمارات

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

وجرى خلال مراسم التوقيع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذات المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ملك ماليزيا في الرياض.. زيارات متبادلة تعكس عمق العلاقات بين البلدين
السعودية اليوم

ملك ماليزيا في الرياض.. زيارات متبادلة تعكس...

السعودية اليوم
بالإجماع.. إعادة انتخاب السعودية عضوًا ممثلًا إقليميًا بمجلس محافظي البحوث العالمي
السعودية اليوم

بالإجماع.. إعادة انتخاب السعودية عضوًا ممثلًا إقليميًا...

السعودية اليوم
القطاع الخاص السعودي يسجل أحد أقوى مستوياته منذ 2014
أخبار رئيسية

القطاع الخاص السعودي يسجل أحد أقوى مستوياته...

أخبار رئيسية
السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري الـ11 للدول الأقل نموًّا “LDCMC11”
السعودية اليوم

السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري الـ11 للدول الأقل...

السعودية اليوم
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة بالإمارات
العالم

هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة...

العالم