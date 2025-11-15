السودان يعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الانتهاكات الجسيمة بالفاشر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة وأعمال العنف المتصاعدة في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون.
وثمنت الوزارة – وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية – ما ورد في القرار من تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه، ومطالبة كافة الأطراف باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه.