السودان يعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الانتهاكات الجسيمة بالفاشر

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة وأعمال العنف المتصاعدة في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون.

وثمنت الوزارة – وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية – ما ورد في القرار من تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه، ومطالبة كافة الأطراف باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه.