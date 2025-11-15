Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قتل على أساس العرق وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون

السودان يعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الانتهاكات الجسيمة بالفاشر

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
السودان يعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الانتهاكات الجسيمة بالفاشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة وأعمال العنف المتصاعدة في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون.

وثمنت الوزارة – وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية – ما ورد في القرار من تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه، ومطالبة كافة الأطراف باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه.

قد يهمّك أيضاً
الجيش السوداني يؤكد: نتمسك بمواقعنا في بابنوسة

الجيش السوداني يؤكد: نتمسك بمواقعنا في بابنوسة

نزوح 2000 شخص في ولاية شمال كردفان جنوب السودان

نزوح 2000 شخص في ولاية شمال كردفان جنوب السودان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجيش السوداني يؤكد: نتمسك بمواقعنا في بابنوسة
العالم

الجيش السوداني يؤكد: نتمسك بمواقعنا في بابنوسة

العالم
نزوح 2000 شخص في ولاية شمال كردفان جنوب السودان
العالم

نزوح 2000 شخص في ولاية شمال كردفان...

العالم