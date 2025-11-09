Icon

السيارات الكلاسيكية تلتقي بشغف الحاضر في طويق

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

في أجواءٍ تنبض بالأصالة والشغف، أقام مكتب “مدينتي – طويق” فعالية السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع فريق “ملاك سيدان كلاسيك الخليجي” ونادي “ونيتات الخليج”، في حدثٍ استثنائي جمع عشّاق السيارات النادرة والذوق الرفيع تحت سماء العاصمة الرياض.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة لعدد من الملاك والمهتمين بالسيارات الكلاسيكية من مختلف مناطق المملكة والخليج، حيث استعرضوا مجموعة من السيارات القديمة التي ما زالت تحتفظ بجمال تصميمها وأناقتها الأصلية، مقدّمين للجمهور تجربةً فريدة تستحضر ملامح عقودٍ مضت من تاريخ صناعة السيارات.

وتضمّن الحدث أركانًا تفاعلية متنوعة أضافت طابعًا عائليًا وترفيهيًا، شملت جلسات تصوير مميزة للسيارات المشاركة، وأركان ضيافة، ومناطق مخصصة للأطفال والعائلات، ما جعل الفعالية وجهة مثالية لعشّاق التراث الميكانيكي والذكريات الجميلة.

 

