السيارات الكلاسيكية تلتقي بشغف الحاضر في طويق

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
في أجواءٍ تنبض بالأصالة والشغف، أقام مكتب “مدينتي – طويق” فعالية السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع فريق “ملاك سيدان كلاسيك الخليجي” ونادي “ونيتات الخليج”، في حدثٍ استثنائي جمع عشّاق السيارات النادرة والذوق الرفيع تحت سماء العاصمة الرياض.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة لعدد من الملاك والمهتمين بالسيارات الكلاسيكية من مختلف مناطق المملكة والخليج، حيث استعرضوا مجموعة من السيارات القديمة التي ما زالت تحتفظ بجمال تصميمها وأناقتها الأصلية، مقدّمين للجمهور تجربةً فريدة تستحضر ملامح عقودٍ مضت من تاريخ صناعة السيارات.
وتضمّن الحدث أركانًا تفاعلية متنوعة أضافت طابعًا عائليًا وترفيهيًا، شملت جلسات تصوير مميزة للسيارات المشاركة، وأركان ضيافة، ومناطق مخصصة للأطفال والعائلات، ما جعل الفعالية وجهة مثالية لعشّاق التراث الميكانيكي والذكريات الجميلة.