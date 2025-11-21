الشؤون الإسلامية تعلن فتح التوظيف لشغل 31 ألف وظيفة على نظام المكافآت

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, اليوم, فتح باب التوظيف لشغل 31 ألف وظيفة على نظام المكافآت لمنسوبي المساجد “إمام ومؤذن” بجميع مناطق المملكة.

ونوّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزارة للقيام بواجبها في خدمة بيوت الله والعناية بها والدعوة إلى الله تعالى وتوفير المورد البشري بديوان الوزارة وفروعها, داعيًا جميع المواطنين المؤهلين لشغل وظائف “إمام ومؤذن” على نظام المكافآت إلى التقديم للوظائف عبر فروع الوزارة بالمناطق.

ولفت معاليه النظر إلى أن هذه الوظائف لا يشترط لشغلها التفرغ حيث تتيح للمعينين إمكانية الجمع بين وظيفتين، سائلًا المولى عز وجل أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على دعمها المستمر للوزارة ولأبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف المناسبة لهم.

وشهد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاثنين الماضي توقيع آخر (8) عقود لبرنامج الخطة الوطنية للتوظيف، ليصل عدد الوظائف بعد هذا الإعلان إلى (91) ألف وظيفة منها (60) ألف تم الانتهاء منها خلال أربع سنوات ضمن المبادرة الوطنية للتوظيف، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ الوزارة، ويعكس حجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.