Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الشؤون الإسلامية تعلن فتح التوظيف لشغل 31 ألف وظيفة على نظام المكافآت

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
الشؤون الإسلامية تعلن فتح التوظيف لشغل 31 ألف وظيفة على نظام المكافآت
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, اليوم, فتح باب التوظيف لشغل 31 ألف وظيفة على نظام المكافآت لمنسوبي المساجد “إمام ومؤذن” بجميع مناطق المملكة.

ونوّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزارة للقيام بواجبها في خدمة بيوت الله والعناية بها والدعوة إلى الله تعالى وتوفير المورد البشري بديوان الوزارة وفروعها, داعيًا جميع المواطنين المؤهلين لشغل وظائف “إمام ومؤذن” على نظام المكافآت إلى التقديم للوظائف عبر فروع الوزارة بالمناطق.

قد يهمّك أيضاً
الشؤون الإسلامية توقّع عقود صيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجدًا وجامعًا في مختلف المناطق

الشؤون الإسلامية توقّع عقود صيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجدًا وجامعًا في مختلف...

الشؤون الإسلامية تعلن صدور قرارات ترقيات لـ 711 موظفًا وموظفة

الشؤون الإسلامية تعلن صدور قرارات ترقيات لـ 711 موظفًا وموظفة

ولفت معاليه النظر إلى أن هذه الوظائف لا يشترط لشغلها التفرغ حيث تتيح للمعينين إمكانية الجمع بين وظيفتين، سائلًا المولى عز وجل أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على دعمها المستمر للوزارة ولأبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف المناسبة لهم.

وشهد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاثنين الماضي توقيع آخر (8) عقود لبرنامج الخطة الوطنية للتوظيف، ليصل عدد الوظائف بعد هذا الإعلان إلى (91) ألف وظيفة منها (60) ألف تم الانتهاء منها خلال أربع سنوات ضمن المبادرة الوطنية للتوظيف، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ الوزارة، ويعكس حجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد