السعودية اليوم

في الأردن

“الشؤون الإسلامية” تُطلق التصفيات النهائية لمسابقة ملتقى أهل القرآن

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٨ مساءً
“الشؤون الإسلامية” تُطلق التصفيات النهائية لمسابقة ملتقى أهل القرآن
المواطن - واس

انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة ملتقى أهل القرآن للبنين والبنات في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جامعة عمّان العربية وجمعية منار الثقافة، بمشاركة أكثر من (400) متسابق ومتسابقة في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، وتأهل منهم (50) متسابقًا ومتسابقة للتصفيات النهائية.

ويتنافس طلاب وطالبات الجامعات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ خمسةٍ وعشرين جزءًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ خمسة عشر جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء, ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقة في يوم الاثنين الموافق للتاسع عشرة من جمادى الأولى 1447هـ، بمقر جامعة عمّان العربية، وذلك ضمن برامج وأعمال الوزارة الدولية الهادفة إلى نشر رسالة القرآن الكريم وتعزيز حضوره في المجتمعات الإسلامية.

وأكدت الوزارة أن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز الارتباط بكتاب الله الكريم، وتشجيع الناشئة على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه، إلى جانب نشر قيم الوسطية والاعتدال المستمدة من تعاليم القرآن الكريم، وإبراز دور المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن والعناية بحفظته على المستويين المحلي والدولي.

