“الشؤون الإسلامية” تُطلق التصفيات النهائية لمسابقة ملتقى أهل القرآن

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة ملتقى أهل القرآن للبنين والبنات في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جامعة عمّان العربية وجمعية منار الثقافة، بمشاركة أكثر من (400) متسابق ومتسابقة في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، وتأهل منهم (50) متسابقًا ومتسابقة للتصفيات النهائية.
ويتنافس طلاب وطالبات الجامعات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ خمسةٍ وعشرين جزءًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ خمسة عشر جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء, ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقة في يوم الاثنين الموافق للتاسع عشرة من جمادى الأولى 1447هـ، بمقر جامعة عمّان العربية، وذلك ضمن برامج وأعمال الوزارة الدولية الهادفة إلى نشر رسالة القرآن الكريم وتعزيز حضوره في المجتمعات الإسلامية.
وأكدت الوزارة أن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز الارتباط بكتاب الله الكريم، وتشجيع الناشئة على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه، إلى جانب نشر قيم الوسطية والاعتدال المستمدة من تعاليم القرآن الكريم، وإبراز دور المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن والعناية بحفظته على المستويين المحلي والدولي.