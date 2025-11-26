الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل 308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025 النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية “كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم “إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة “الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام
نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة الدعوة والإرشاد، برنامج “تحصين وأمان” خلال الفترة من 1 إلى 30 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر 2025م.
وتضمّن البرنامج تنفيذ (5,588) كلمة دعوية في (1,434) موقعًا، استفاد منها (29,700) مستفيد، بمشاركة (257) منفّذًا، وذلك في (14) محافظة ضمن نطاق الفرع.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالوعي الشرعي لدى أفراد المجتمع وتعزيز الحصانة الفكرية، إضافةً إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال من خلال سلسلة من الكلمات والمحاضرات التوعوية المقدّمة في محافظات المنطقة، بما يُسهم في نشر المعارف الشرعية الصحيحة وإيصال الرسائل الدعوية بصورة واضحة وشاملة.
وتأتي هذه الجهود ضمن البرامج الدعوية التي يحرص الفرع على تنفيذها للإسهام في تعزيز الثقافة الشرعية لدى المجتمع، وتحقيق رسالة الوزارة في نشر العلم الشرعي الصحيح.