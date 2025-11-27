“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

رفعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى جاهزيتها الميدانية والرقمية لاستقبال المصلين والزائرين يوم الجمعة، مسخّرةً مختلف الإمكانات والطاقات البشرية والآلية، بهدف تهيئة بيئة تعبّدية متكاملة في الحرمين الشريفين، ضمن خطط تشغيلية تطويرية تراعي الخبرات التراكمية للإدارات المتخصصة.

وتعزز الرئاسة البرامج التوعوية داخل المسجد الحرام عبر منظومة واسعة تشمل مراكز إجابة السائلين المنتشرة في أروقة المسجد وساحاته ومداخله، إضافةً إلى الخطوط الهاتفية المخصصة للفتوى والإرشاد بعدة لغات، وتفعيل الشاشات التفاعلية الإلكترونية التي تُقدّم محتوى شرعيًا رقميًا متنوعًا بلغات متعددة لخدمة الزائر والمعتمر في تعلم العقيدة الصحيحة وأحكام المناسك، عبر مواد تجمع الأصالة الشرعية والمعالجة الرقمية الحديثة.

وفي مجال الترجمة عززت الرئاسة جاهزية كوادرها الشرعية المؤهلة في الترجمة الميدانية بفرق الدعم الفني والبث الرقمي التي تُعنى بأرشفة الدروس والخطب وإيصالها للعالم عبر منصات رقمية متعددة، إذ تشمل خدمات الترجمة، وترجمة خطبة الجمعة إلى 15 لغة عالمية عبر منصات أبرزها منارة الحرمين وبوابة القاصد على الرابط: https://services.prh.gov.sa/ar/.

وتواصل فرق الرئاسة تنفيذ البرامج التوعوية في ساحات المسجد الحرام ومرافقه الميدانية، وتوزيع الكتيبات والمطويات غير الورقية، وإطلاق الإصدارات الرقمية المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني بعدة لغات، إلى جانب نشر السنن وتصحيح المخالفات الشرعية، وتعمل الوكالات الميدانية على تكثيف عدد المطوفين وتوزيعهم على مداخل المطاف والمشايات، مع تفعيل برنامج “تبيان ودلالة” الذي يقدم إرشادًا مباشرًا لقاصدي المسجد الحرام عبر نخبة من المطوفين المؤهلين، إضافة إلى وجود الكفاءات النسائية لتقديم خدمات مخصصة لقاصدات المسجد الحرام داخل مصليات النساء.