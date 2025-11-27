Icon

“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين Icon انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97 Icon السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة Icon بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق Icon استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق Icon إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام Icon قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى جاهزيتها الميدانية والرقمية لاستقبال المصلين والزائرين يوم الجمعة، مسخّرةً مختلف الإمكانات والطاقات البشرية والآلية، بهدف تهيئة بيئة تعبّدية متكاملة في الحرمين الشريفين، ضمن خطط تشغيلية تطويرية تراعي الخبرات التراكمية للإدارات المتخصصة.

وتعزز الرئاسة البرامج التوعوية داخل المسجد الحرام عبر منظومة واسعة تشمل مراكز إجابة السائلين المنتشرة في أروقة المسجد وساحاته ومداخله، إضافةً إلى الخطوط الهاتفية المخصصة للفتوى والإرشاد بعدة لغات، وتفعيل الشاشات التفاعلية الإلكترونية التي تُقدّم محتوى شرعيًا رقميًا متنوعًا بلغات متعددة لخدمة الزائر والمعتمر في تعلم العقيدة الصحيحة وأحكام المناسك، عبر مواد تجمع الأصالة الشرعية والمعالجة الرقمية الحديثة.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق الهيكل التنظيمي للرئاسة غدًا والسديس: يعزز الابتكار وتمكين المرأة

إطلاق الهيكل التنظيمي للرئاسة غدًا والسديس: يعزز الابتكار وتمكين المرأة

السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي

السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي

وفي مجال الترجمة عززت الرئاسة جاهزية كوادرها الشرعية المؤهلة في الترجمة الميدانية بفرق الدعم الفني والبث الرقمي التي تُعنى بأرشفة الدروس والخطب وإيصالها للعالم عبر منصات رقمية متعددة، إذ تشمل خدمات الترجمة، وترجمة خطبة الجمعة إلى 15 لغة عالمية عبر منصات أبرزها منارة الحرمين وبوابة القاصد على الرابط: https://services.prh.gov.sa/ar/.

وتواصل فرق الرئاسة تنفيذ البرامج التوعوية في ساحات المسجد الحرام ومرافقه الميدانية، وتوزيع الكتيبات والمطويات غير الورقية، وإطلاق الإصدارات الرقمية المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني بعدة لغات، إلى جانب نشر السنن وتصحيح المخالفات الشرعية، وتعمل الوكالات الميدانية على تكثيف عدد المطوفين وتوزيعهم على مداخل المطاف والمشايات، مع تفعيل برنامج “تبيان ودلالة” الذي يقدم إرشادًا مباشرًا لقاصدي المسجد الحرام عبر نخبة من المطوفين المؤهلين، إضافة إلى وجود الكفاءات النسائية لتقديم خدمات مخصصة لقاصدات المسجد الحرام داخل مصليات النساء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد