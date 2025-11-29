Icon

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 Icon الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك Icon الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار Icon تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل Icon الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية Icon حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان Icon ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير Icon الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 Icon الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية Icon منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ارتفاع فرص هطول الأمطار في ديسمبر ويناير

الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ مساءً
الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع عقيل العقيل المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، أن يبدأ موسم الشتاء فلكيًا يوم الإثنين المقبل، وفق التقويم الأرصادي، مشيرا إلى أنه يحمل مؤشرات لهطولات أمطار أعلى من المعدل على عدد من مناطق المملكة.

توقع هطول أمطار:

وقال العقيل، عبر برنامج “من السعودية”، أن التقرير المناخي الصادر عن المركز يشير إلى ارتفاع فرص هطول الأمطار خلال شهري ديسمبر ويناير على مناطق الرياض والمنطقة الشمالية، في الأجزاء الشمالية، وكذلك منطقتي القصيم، والجوف.

قد يهمّك أيضاً
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026

موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026

درجات الحرارة في المملكة.. جازان الأعلى بـ32 مئوية وعرعر الأدنى

درجات الحرارة في المملكة.. جازان الأعلى بـ32 مئوية وعرعر الأدنى

وتابع أن معدلات درجات الحرارة المتوقعة لفصل الشتاء خلال هذا العام ستكون أعلى من المعدل بنحو 1.2 درجة مئوية، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، ما يجعل الطقس يميل إلى الدفء مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الشتاء الممطر عادة يكون دافئًا نوعًا ما.

توقعات حالة الطقس:

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق والمنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
أخبار رئيسية

موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي...

أخبار رئيسية