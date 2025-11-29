الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار

توقع عقيل العقيل المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، أن يبدأ موسم الشتاء فلكيًا يوم الإثنين المقبل، وفق التقويم الأرصادي، مشيرا إلى أنه يحمل مؤشرات لهطولات أمطار أعلى من المعدل على عدد من مناطق المملكة.

توقع هطول أمطار:

وقال العقيل، عبر برنامج “من السعودية”، أن التقرير المناخي الصادر عن المركز يشير إلى ارتفاع فرص هطول الأمطار خلال شهري ديسمبر ويناير على مناطق الرياض والمنطقة الشمالية، في الأجزاء الشمالية، وكذلك منطقتي القصيم، والجوف.

وتابع أن معدلات درجات الحرارة المتوقعة لفصل الشتاء خلال هذا العام ستكون أعلى من المعدل بنحو 1.2 درجة مئوية، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، ما يجعل الطقس يميل إلى الدفء مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الشتاء الممطر عادة يكون دافئًا نوعًا ما.

توقعات حالة الطقس:

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق والمنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف.