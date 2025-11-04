الشيخ السديس: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما خطٌّ أحمر

أكد معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن من أعظم صور التعبد والامتثال في الحرمين الشريفين الالتزام بالتعليمات الأمنية والمحافظة على النظام، واتباع توجيهات رجال الأمن ومنظّمي الحشود بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مشددًا على أن ذلك عبادةٌ وقُربةٌ إلى الله تعالى، تسهم في حفظ الأرواح وصون المقدسات.

وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وحماية أمنهما والحرص على سكينة قاصديهما، وأن من الواجب على كل قاصدٍ وزائرٍ أن يتقي الله بالتزام التعليمات التي تحقق المصلحة العامة وتضمن سلامة الجميع.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن أمن الحرمين وسلامة قاصديهما خطٌّ أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، مبينًا أن المحافظة عليهما واجبٌ شرعي ومسؤوليةٌ جماعية يشترك فيها الجميع لتحقيق المصالح العامة واستتباب الأمن في بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.