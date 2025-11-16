“الصحة” تستدعي طبيبًا أدلى بتصريحات مخالفة للأنظمة بإحدى القنوات

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
استدعت وزارة الصحة طبيبًا ظهر على إحدى القنوات، بعد إدلائه بتصريحات تتعلق بالروابط الأسرية والقيم المجتمعية، في مخالفة لأخلاقيات وواجبات الممارس الصحي المنصوص عليها في الأنظمة وأخلاقيات المهن الصحية.
وأكَّدت الوزارة أن أخلاقيات الممارس الصحي تنص على “أن يدرك مسؤوليته في عرض الأراء الموثوقة والمقبولة مهنيًا، وعليه أن يوضح للمستفيدين إذا كان يعرض آراءً شخصية أو آراءً مخالفة لما هو مقبول مهنيًا”.
ونبَّهت الوزارة، إلى ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين بالمعايير المهنية والأخلاقية، والامتثال للأنظمة والقوانين الصحية المعمول بها في المملكة، حفاظًا على موثوقية الخدمات الصحية المُقدمة للمستفيدين.