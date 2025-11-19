الصحة تُطلق خدمة رقمية جديدة تمكن من الاطلاع الفوري على قرارات العلاج بالخارج

أطلقت وزارة الصحة خدمة رقمية جديدة عبر تطبيق “سهل” لتمكين المرضى من الاطلاع الفوري على قرارات العلاج بالخارج.

الصحة تُطلق خدمة رقمية جديدة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن تلك الخدمة تعزز الشفافية وتؤدي إلى اختصاص الوقت وترسخ كفاءة الخدمات الصحية الذكية.

وتابعت، أن إشعارات اللجنة العليا تصل إلى المريض بذلك فور صدورها دون حاجة إلى مراجعة إدارة العلاج بالخارج، بما يضمن الخصوصية ويوفر الوقت والجهد، وتخفض الأعباء الإدارية.