“الصندوق العقاري” يوقّع مذكرة تفاهم لتطوير برامج الدعم السكني

وقّع “صندوق التنمية العقارية” و”STC Bank” مذكرة تفاهم تهدف إلى العمل المشترك لتطوير حلول تمويلية لمستفيدي برامج الدعم السكني، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويدعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتشمل المذكرة بحث فرص التعاون المستقبلية، من خلال تطوير حلول تمويلية وسكنية مبتكرة، ومواءمتها مع احتياجات المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقديم منتجات متطورة تحقق قيمة مضافة للقطاعين العقاري والتمويلي.

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية المهندس لؤي بن محمد الناهض، والرئيس التنفيذي المكلف لـ “STC Bank” محمد عبدالعزيز الفريح، حيث أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات التمويلية، ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن المناسب.

ويواصل صندوق التنمية العقارية تنفيذ إستراتيجيته بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل، من خلال تطوير برامج الدعم السكني والحلول الرقمية، بما يرفع كفاءة القطاع، ويعزز تنوع المنتجات التمويلية المتاحة للمواطنين.