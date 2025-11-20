Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“الصندوق العقاري” يوقّع مذكرة تفاهم لتطوير برامج الدعم السكني

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٤ مساءً
“الصندوق العقاري” يوقّع مذكرة تفاهم لتطوير برامج الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقّع “صندوق التنمية العقارية” و”STC Bank” مذكرة تفاهم تهدف إلى العمل المشترك لتطوير حلول تمويلية لمستفيدي برامج الدعم السكني، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويدعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتشمل المذكرة بحث فرص التعاون المستقبلية، من خلال تطوير حلول تمويلية وسكنية مبتكرة، ومواءمتها مع احتياجات المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقديم منتجات متطورة تحقق قيمة مضافة للقطاعين العقاري والتمويلي.

قد يهمّك أيضاً
الصندوق العقاري يحصد جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة

الصندوق العقاري يحصد جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة

خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية

خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية المهندس لؤي بن محمد الناهض، والرئيس التنفيذي المكلف لـ “STC Bank” محمد عبدالعزيز الفريح، حيث أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات التمويلية، ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن المناسب.

ويواصل صندوق التنمية العقارية تنفيذ إستراتيجيته بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل، من خلال تطوير برامج الدعم السكني والحلول الرقمية، بما يرفع كفاءة القطاع، ويعزز تنوع المنتجات التمويلية المتاحة للمواطنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد