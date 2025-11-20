الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز جديدة للقطاع العقاري

قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثرة، مع تزايد المخاوف من أن يهدد المزيد من الضعف في القطاع بزعزعة استقرار النظام المالي للصين ككل.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن المصادر القول إن صناع السياسات، وبينهم “وزارة الإسكان”، يدرسون مجموعة من الخيارات، مثل تقديم دعم قروض عقارية لمشتريي المنازل الجدد لأول مرة على مستوى البلاد.

وأضاف أحد المصادر أن التدابير الأخرى المطروحة تشمل زيادة الخصومات الضريبية على الدخل لمقترضي التمويل العقاري وخفض تكاليف معاملات شراء المنازل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).