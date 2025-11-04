الضمان الاجتماعي يوضح مهلة تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية تتيح للمستفيدين إمكانية التقدم بالاعتراض على نتيجة الأهلية، مؤكدا أنه يجب تقديم الاعتراض خلال (30) يومًا من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية، وفقًا للمهلة النظامية.

وتيسيراً على المستفيد لتوجيه طلبه بالشكل الصحيح، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفرق بين الشكاوى والاعتراضات في نظام الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي والاعتراض على الأهلية

وأكد حساب الضمان الاجتماعي عبر منصة إكس، أن الاعتراض يرتبط مباشرة بموضوع الأهلية، ويتم تقديمه عند ظهور نتيجة “غير مؤهل”، ويتطلب من المستفيد إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت أحقيته في الدعم.

وأوضحت الوزارة أن الشكوى تتعلق بمشكلات صرف المعاش، مثل نقص المبلغ أو عدم وصوله، ويُطلب فيها من المستفيد مراجعة حالته أو المبالغ المستحقة لضمان تصحيحها وصرفها بالشكل الصحيح.

وقبل أيام، أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، عن صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة الـ47.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

ودعا حساب الضمان الاجتماعي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “المستفيدين إلى الاطلاع على نتائجهم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

وكان مجلس الضمان الصحي أعلن في وقت سابق، أن عدد المستفيدين من الضمان الصحي الخاص في المملكة بلغ 14 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من 2025، بما يعكس جهود المجلس في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وتمكين المستفيدين من الحصول على رعاية صحية بجودة وكفاءة.

نعلن صدور نتائج أهلية #الضمان_الاجتماعي للدورة 47، ويمكنكم الاطلاع على النتيجة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية pic.twitter.com/fVQiJBXakl — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) October 27, 2025

وأكد نظام الضمان الاجتماعي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأولوية في الدعم تُمنح للفئات الأشد حاجة في المجتمع، دون الالتفات إلى التصنيفات الاجتماعية السابقة.

وبحسب الضمان الاجتماعي على منصة إكس، يعتمد النظام على إيصال المعاش مباشرة للمستحقين، كخطوة أولى تتبعها مرحلة التمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى دعم المستفيدين للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين يسهمون في المجتمع بفاعلية.

كما شدد على وجود رقابة عالية ومتابعة مستمرة لضمان أن تتحقق الأهداف التنموية للنظام، ليكون الضمان الاجتماعي رافعة تمكينية لا مجرد وسيلة للدعم المؤقت.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

– افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

– بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.

– ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

في سياق متصل، ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات بشأن سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر.

اختلاف مبلغ معاش الضمان

وقالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًّا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وفي وقت سابق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم اعتراض عدم أهلية الضمان الاجتماعي

ويتم الدخول على أيقونات استعراض تفاصيل دورة الأهلية، تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض، تسليم الاعتراض، وذلك عبر الرابط (هنا). أسباب عدم أهلية الضمان وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل

عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة

رفض فرص التمكين المقدمة له. أهداف نظام الضمان وأضاف حساب “الضمان والتمكين”، أن نظام الضمان يستهدف ويسعى لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم. وتابعت الموارد البشرية، أنه يجب على مستفيد الضمان إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش. كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينبغي على مستفيد الضمان عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة. وأوضحت الوزارة، عبر حساب الضمان والتمكين: “أن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم وعند إلغاء وسحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد، ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية”.

عدم أهلية الضمان

وقالت الوزارة عبر منصة إكس: إن خطوات اعتراض عدم أهلية الضمان تضمن الدخول على المنصة الإلكترونية، واختيار أيقونات: برامج الدعم الخاصة بي، برامج الضمان الاجتماعي، الأهلية والاستحقاق.

شروط استحقاق الضمان