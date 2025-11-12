Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الضمان الصحي يدعو مقدمي الخدمة المعتمدين للتسجيل في سدايا

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٥ مساءً
الضمان الصحي يدعو مقدمي الخدمة المعتمدين للتسجيل في سدايا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعا مجلس الضمان الصحي مقدمي الخدمة المعتمدين لمستفيدي الضمان الصحي، من المستشفيات والصيدليات والمجمعات الطبية والمختبرات والمراكز، إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، استنادًا إلى المادة (الثانية) من “القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة”، وذلك لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى مقدمي الخدمة بأهمية تطبيق معايير حماية البيانات الشخصية.

وتُعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى القنوات الرئيسة التي تقدمها “سدايا” لتمكين الجهات والأفراد من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من “سدايا” ذات الصلة، من خلال خدمات تشمل: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وإشعار تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، واستقبال الشكاوى المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية.

قد يهمّك أيضاً
سدايا تمكِّن الجهات الحكومية من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

سدايا تمكِّن الجهات الحكومية من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

سدايا تنجز مهامها بوصول الحجاج وتستعد عبر المنافذ لمغادرتهم إلى بلدانهم

سدايا تنجز مهامها بوصول الحجاج وتستعد عبر المنافذ لمغادرتهم إلى بلدانهم

وأكّدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أن التعاون بين “ضمان” و “سدايا” يعكس تكامل الجهود الوطنية في رفع الوعي ونشر المعرفة بأهمية التسجيل في المنصة، مما يسهم في حماية البيانات الشخصية للمستفيدين.

وبينت أن مجلس الضمان الصحي يدعو جميع مقدمي الخدمة المعتمدين لمستفيدي الضمان الصحي إلى التسجيل في المنصة عبر الرابط: ‏هنا، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بطريقة سهلة وميسّرة، حيث إن عدم التسجيل في المنصة يُعد مخالفة نظامية تُطبّق بشأنها الأحكام الواردة في المادة السادسة والثلاثين من نظام حماية البيانات الشخصية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد