العميد طلال الشلهوب: جميع القطاعات الأمنية بالمملكة تعزز عملها بـ”الدرونز”

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أن جميع القطاعات الأمنية في المملكة تعزز عملها الميداني بــ “الدرونز”.
وأضاف الشلهوب، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة: “نستخدم جميع الوسائل الإعلامية والرسائل الاتصالية بعدة لغات للوصول إلى ضيوف الرحمن”.
متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب: جميع القطاعات الأمنية تعزز عملها الميداني بــ "الدرونز"#مؤتمر_ومعرض_الحج | #الإخبارية pic.twitter.com/NYNkkSljJD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2025
وتابع العميد طلال الشلهوب أن “منصة أبشر تعد نواة التحول التقني في المملكة ويستفيد منها المقيم والزائر والمعتمر والحاج”.
هذا وشهد مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار “من مكة إلى العالم”، إقبالًا واسعًا من الزوار والوفود المحلية والدولية، للاطلاع على أحدث الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لخدمة ضيوف الرحمن، وسط مشاركة فاعلة من جهات حكومية وخاصة ومحلية ودولية.
ويُعدُّ المعرض الذي يُقام خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري في جدة سوبردوم، منصة تجمع مختلف القطاعات العاملة في منظومة الحج، حيث تستعرض الجهات المشاركة مستجدات مشاريعها التطويرية، والتقنيات الذكية، والابتكارات الميدانية، التي تسهم في تعزيز منظومة الخدمات وتحسين تجربة الحاج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب: نستخدم جميع الوسائل الإعلامية والرسائل الاتصالية بعدة لغات للوصول إلى ضيوف الرحمن #مؤتمر_ومعرض_الحج | #الإخبارية pic.twitter.com/GL5O6TQqBK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2025
وشهدت أجنحة الجهات المشاركة، حضورًا لافتًا من ممثلي الدول الإسلامية، وشركات الحج والعمرة، والخبراء والمختصين في مجالات النقل الذكي، والصحة، والأمن، والإسكان، حيث استعرضت الجهات الحكومية أحدث المبادرات الرقمية، ومنظومات المراقبة الذكية، والتجارب الميدانية المعززة بالكفاءة التشغيلية.
كما جذبت منصات الابتكار اهتمام الزوار، لاسيما التقنيات المرتبطة بإدارة الحشود، وأنظمة الاستجابة السريعة، والحلول الصحية المتقدمة، التي تضمن سلامة وسهولة تنقل ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.
ويواصل معرض ومؤتمر الحج، استقبال الزوار على مدى أيامه القادمة، وسط تنظيم متكامل وإقبال متزايد يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالاطلاع على التجربة السعودية المتقدمة في إدارة الحشود وخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين.
متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب: منصة "أبشر" تعد نواة التحول التقني في المملكة ويستفيد منها المقيم والزائر والمعتمر والحاج#مؤتمر_ومعرض_الحج | #الإخبارية pic.twitter.com/LG9hVrplum
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2025