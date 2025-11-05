“العناية بشؤون الحرمين” تفوز بجائزة أفضل مبادرة رقمية لبوابة التنقل الموحدة

Icon

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٩ مساءً
المواطن - واس

حصدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جائزة أفضل مبادرة رقمية عن مشروع بوابة التنقل الموحدة في الحرمين الشريفين، وذلك من هيئة الحكومة الرقمية، تقديرًا لجهودها في تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة الزوار والمعتمرين.

وتهدف المبادرة إلى تقديم تجربة رقمية موحدة للتنقل داخل الحرمين الشريفين وخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وتحقيق رفع الكفاءة التشغيلية وتمكين الابتكار ضمن منظومة الخدمات المقدمة.

وحققت المبادرة أثرًا ملموسًا تمثل في التحول الكامل للحجز الإلكتروني خلال 20 يومًا فقط، إلى جانب تطبيق أولوية الدخول بالتذاكر الرقمية، وإلغاء التداول النقدي دعمًا لوسائل الدفع الرقمية والدولية، إضافةً إلى تقديم خدمات مجانية للمستحقين عبر التحقق الآلي، كما أطلقت التجربة بسبع لغات مع إتاحة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.

وأفادت الهيئة أن عدد المستفيدين بلغ (800) ألف زائر خلال خمسة أشهر، وقيّم (94٪) منهم التجربة بأنها ممتازة، وشملت المبادرة (13) موقعًا للعربات مع تحقيق صفر تداول نقدي.
ويسعى المشروع إلى تحقيق تكاملًا متقدمًا مع منصتي “نسك” و”توكلنا” في إطار منظومة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لزوار الحرمين الشريفين.

