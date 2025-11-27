العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

تستضيف محافظة العُلا يوم السبت المقبل السباق التجريبي لبطولة العالم 2026م للقدرة والتحمل، وسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل، بمشاركة (270) فارسًا وفارسة من (18) دولة حول العالم، ويُنظَّم السباق بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والاتحاد السعودي للفروسية.

واستضافت العُلا سابقًا العديد من سباقات القدرة والتحمل، من أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يُعد الأغلى من نوعه عالميًا, وأسهم النجاح الكبير في تنظيم هذه السباقات في حصول المملكة على شرف استضافة بطولة العالم 2026م، مما جعل العُلا وجهة سنوية لفرسان العالم في سباقات القدرة والتحمل.

ويُقام السباق التجريبي لبطولة العالم لمسافة (160) كيلومترًا (ثلاث نجوم)، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويهدف إلى تقييم جاهزية العُلا لاستضافة الحدث العالمي، بما في ذلك قرية الفرسان، ومسارات الخيل، وأنظمة التوقيت، إلى جانب تعريف الحكّام الدوليين بالمنطقة وأنظمة السباق.

ويُقام كأس الاتحاد السعودي للفروسية من فئة النجمتين لمسافة (120) كيلومترًا، ويصاحبه سباق فئة النجمة لمسافة (100) كيلومتر.