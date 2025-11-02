Icon

العُلا تواصل تألّقها بحصد ثلاث جوائز في جوائز السفر العالمية 2025

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
العُلا تواصل تألّقها بحصد ثلاث جوائز في جوائز السفر العالمية 2025
المواطن - واس

حقّقت العُلا إنجازًا جديدًا بفوزها بثلاث فئات رئيسية ضمن جوائز السفر العالمية 2025، مما يعزّز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثنائية في المنطقة.
ونالت العُلا، الواقعة في شمال غرب المملكة، جوائز أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل وجهة للفعاليات والمهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2025، في إنجازٍ يعكس مكانتها المتنامية على خريطة السياحة الإقليمية، ويجسّد ما تزخر به من مقومات حضارية وثقافية جعلتها إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.
ويأتي فوز العُلا بثلاث جوائز استمرارًا لمسيرة التميّز التي حقّقتها في الأعوام السابقة، إذ نالت الجوائز نفسها في عام 2024، إلى جانب لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023.


ويُجسّد هذا النجاح المتكرر جاذبية العُلا المتجدّدة والتزامها الراسخ بالسياحة المستدامة المرتكزة على المجتمع المحلي، والمستوحاة من إرثها الثقافي الأصيل الذي يجعلها واحدة من أكثر الوجهات تفرّدًا على مستوى المنطقة والعالم.
وتُعدّ العُلا من الوجهات التي تجمع بين جمال الطبيعة وعمق التاريخ في تناغمٍ يأسر الزائر منذ الوهلة الأولى، إذ تشتهر بتضاريسها الصحراوية الأخّاذة وتنوّع تكويناتها الصخرية المهيبة التي تشكّل لوحة طبيعية فريدة، إلى جانب كونها موطنًا لعددٍ من أبرز المواقع التراثية في المنطقة، من أهمها الحِجر، أول موقع سعودي أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمعروف بمدافنه النبطية المحفورة في الصخور بإتقانٍ فريد يعكس عبقرية الإنسان القديم وإبداعه الفني والهندسي.
وتتميّز العُلا بتاريخٍ يمتدّ لأكثر من 200 ألف عام من الوجود البشري، وسبعة آلاف عام من الحضارات المتعاقبة، تُروى فصولها اليوم من خلال تجارب غامرة تُعيد إحياء التاريخ وتقدّمه برؤية معاصرة تمزج الماضي بالحاضر.
وتستكمل العُلا هذه اللوحة التاريخية بجمالها الطبيعي الآسر، وضيافتها الرفيعة المستوى، وبرامجها المتنوّعة ضمن تقويم لحظات العُلا، لتجعل منها وجهةً يتلاقى فيها عبق التاريخ وسحر الثقافة وروعة الفخامة في تجربةٍ لا تُنسى.
وتُعد جوائز السفر العالمية، التي تأسست عام 1993، المنصّة الأبرز لتكريم التميّز والابتكار في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وقد رسّخت مكانتها على مدى أكثر من ثلاثة عقود كأرفع وسام تقدير في قطاع السياحة العالمية، ورمزٍ للجودة والإنجاز الذي تتطلع إليه الوجهات والمؤسسات حول العالم.

